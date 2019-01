Angstige momenten voor Schevenings stel door Thaise storm: 'Ik wil niet doodgaan'

DEN HAAG - Wat een rustige vakantie op Thailand had moeten zijn, eindigt voor Lorraine Groeneveld en haar vriend in een wild avontuur. Het Scheveningse stel zit op het eiland Koh Tao wanneer aangekondigd wordt dat mogelijk de zwaarste storm in decennia eraan komt. Wat volgt zijn angstige momenten en veel tranen.

'Het is begonnen met het idee: we gaan rond de feestdagen twee weken naar Thailand om daar lekker rond te reizen', vertelt Lorraine telefonisch vanuit het Thaise Hua Hin. 'We zijn gestart in Bangkok en toen via Ko Samui naar Koh Tao gegaan. Daar is het in het begin prima. Het is wel wat winderig en vrij weinig zon, maar geen dingen om je druk over te maken.'

Toch merkt het stel al snel dat er iets aan de hand is. 'Ik hoor op een gegeven moment een meisje met haar reisorganisatie praten over dat er een storm aankomt. We weten dan nog van niets. Ook bij ons hotel weet het personeel nog van niets.' Uiteindelijk blijkt dat de tropische storm Pabuk onderweg is naar het eiland waar het duo zit.



Duizenden mensen voor de boten

'Op dat moment denken we alleen maar: we moeten kaartjes krijgen om van het eiland af te komen.' Zij zijn niet de enigen. Duizenden mensen hebben hetzelfde idee. Het probleem is dat er veel te weinig boten zijn. 'Rijen mensen staan er voor de boten. Ik denk wel zo'n 2000 mensen, terwijl er maar plek is voor zo’n 400 à 500 man.'

Uiteindelijk lukt het Lorraine en haar vriend om een plekje op de boot te krijgen. 'En daar begint het avontuur pas. We wonen op Scheveningen, dus we zijn wel wat ruige zee gewend. Maar op die boot is het zó eng. We zitten naast het raam en zien de ramen regelmatig de zee aantikken.'



'Ik wil niet doodgaan'

Ze zien om zich heen mensen zeeziek worden en kotsen. 'Ik denk op dat moment alleen: ik hoop dat de boot niet omslaat. Ik wil niet doodgaan op die boot.' Na zo'n twee uur merkt het stel dat de golven rustiger worden. 'Ik zie op een gegeven moment land en heb meteen al mijn angst losgelaten. Ik heb echt keihard zitten huilen.'

Op Chumphon zitten ze een paar dagen. Deze vrijdagochtend is Lorraine met haar vriend weer verder gereisd naar Hua Hin. 'Zaterdag doet de storm Chumphon waarschijnlijk aan. Overal zijn ze daar zandzakken aan het leggen. Maar van paniek is daar geen sprake. De inwoners doen gewoon hun ding. Alsof de storm een beetje langs iedereen heen gaat.'



'We zitten lekker aan de alcohol'

Inmiddels zit het stel veilig op Hua Hin. En hoe kijkt ze nou terug op deze vakantie? 'Nu zien we de lol er wel van in. Natuurlijk hebben we op zee angstige momenten meegemaakt. Maar nu zijn we vooral opgelucht. We zitten lekker aan de alcohol. En bovendien: we hebben Thailand vanuit het water, de lucht en op zee meegemaakt. Daar gaan we aan denken als we maandag teruggaan naar Nederland.'



Mogelijk zwaarste storm in decennia

Overigens hebben tienduizenden mensen in Zuid-Thailand hun huizen verlaten uit angst voor Pabuk, die de zwaarste storm in decennia wordt genoemd. De storm zou in de loop van vrijdagmiddag aan land komen. Tot nu toe zijn er nog geen meldeingen van schade of verwondingen.

