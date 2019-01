Deel dit artikel:













Schrik zit er goed in na ontsnappen pony's: 'Gelukkig is er niets met ze gebeurd' De loslopende pony's staan weer veilig in hun stal nadat ze voor een file op de A4 zorgde | Foto: Omroep West

WATERINGEN - De schrik zit er goed in bij medewerkers van de boerderij in Wateringen waar vrijdagochtend zes pony's ontsnapten. De beesten veroorzaakten een file op de N211 (Wippolderlaan) en A4. 'Gelukkig was de politie al ter plaatse en is er niets met ze gebeurd', zegt Samantha Stulp, medewerkster van de boerderij.

Het is vrijdagochtend vroeg als zes pony's weten te ontsnappen van een boerderij in Wateringen. Voor de medewerkers van de boerderij komt alle ellende tegelijkertijd. Ze zitten ook met een zieke pony. Samantha: 'Vanmorgen zijn we gaan kijken bij de zieke pony en bij de rest.' Bij de stallen komen ze erachter dat de paarden weg zijn. 'We zijn toen erg geschrokken en gelijk op zoek gegaan.' Ook de politie wordt ingeschakeld. Bij de Wippolderlaan worden de dieren gevonden. Ze hebben daar en op de A4 een paar kilometer file veroorzaakt. Het lukt de dierenpolitie uiteindelijk met halsters van touwen om de pony's te vangen en in een trailer te stoppen.

'Gelukkig is er niets met ze gebeurd' 'Gelukkig is de politie snel ter plaatse en is er niets met ze gebeurd', aldus de opgeluchte Samantha. De pony's worden meteen teruggebracht naar de boerderij. 'In de wei zijn ze meteen begonnen met hinniken van plezier', aldus een medewerker van de dierenpolitie. Samantha: 'Ze zijn er denk ik minder van geschrokken dan wij. Ze staan rustig te eten en zijn niet gewond. We zijn ontzettend blij dat ze veilig zijn en dat we ze überhaupt terug hebben.'

Hoe zijn de pony's ontsnapt? Hoe de pony's zijn ontsnapt, blijft een groot raadsel. 'Dat weet niemand. Alle hekken zaten gewoon dicht. Het is echt een mysterie', vertelt medewerker Yvonne de Jong. Ook de dierenpolitie heeft geen antwoord op dit raadsel: 'Maar pony's zijn wel altijd inventief in het open maken van hekken.'