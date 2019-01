Grof huishoudelijk afval tijdelijk niet aangenomen na brandenreeks bij Renewi

WATERINGEN - Afvalverwerker Renewi zet tijdelijk de stromingen voor grof huishoudelijk afval stop. Dat zegt directielid Marc van Buijtene tegen Omroep West nadat donderdag voor de vierde keer in een jaar tijd brand woedde bij de Wateringse afvalverwerker. 'Ik ga niet meer in de brand staan voor een ander', zegt Van Buijtene.

'Wij kunnen niet van al die stromingen controleren wat er in zit', legt een woordvoerder van Renewi uit. In steeds meer producten zitten volgens het bedrijf batterijen. Het is geen doen om dat allemaal controleren, aldus de woordvoerder. 'Er zitten batterijen in wenskaarten, speelgoed, mobieltjes. Mensen gooien dat gewoon bij het grof huishoudelijk afval.'

Renewi wil onderzoek doen naar de laatste brand. 'We willen kijken wat er is gebeurd en wat we gaan doen.' Tot maandagochtend 10.00 uur wordt daarom geen grof huishoudelijk afval meer aangenomen van klanten. 'Dat houdt in dat onder andere gemeentewerven tijdelijk geen afval meer naar ons kunnen brengen. We willen het stopzetten totdat we weten wat er aan de hand is', zegt de woordvoerder.



Milieustraten blijven open

Renewi wil dat hun klanten - waaronder de gemeente Westland en Den Haag - beter communiceren naar klanten over wat wel en niet weggegooid mag worden. De gemeente Westland heeft contact gehad met Renewi. 'De twee milieustraten blijven open, dus het lijkt geen gevolgen te hebben voor de inwoners van Westland', meldt een woordvoerder van de gemeente.

