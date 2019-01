Deel dit artikel:













Vrouw gewond bij steekpartij Delft Steekpartij in een portiekwoning aan de Nigeriastraat in Delft | Foto: Regio15

DELFT - Aan de Nigeriastraat in Delft heeft een steekpartij plaatsgevonden in een portiekwoning. Hierbij is een vrouw gewond geraakt. Dat meldt de politie.

De vrouw is naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe erg haar verwondingen zijn en wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.