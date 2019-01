Instituut Fysieke Veiligheid doet onderzoek naar vuurstapels Scheveningen

DEN HAAG - Het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) gaat het onderzoek doen naar wat in de Oudjaarsnacht mis ging bij het vreugdevuur in Scheveningen. Dat schrijft burgemeester Pauline Krikke aan de gemeenteraad.

Krikke kondigde eerder al een 'zorgvuldige en grondige evaluatie' aan naar het vreugdevuur. Na overleg met politie en justitie heeft zij de directeur veiligheid van de gemeente gevraagd een voorstel voor zo'n onderzoek te doen. Op zijn advies is gekozen voor het IFV.

Volgens Krikke is die organisatie geschikt voor deze evaluatie, omdat het IFV eerder onderzoek deed naar verschillende crises en incidenten in Nederland. De gemeenteraad krijgt volgende week de onderzoeksopdracht nog toegezonden. 'Hierin zullen alle vragen die leven bij de driehoek en het college en de schriftelijke vragen van de gemeenteraad worden meegenomen. Ook een feitenrelaas is onderdeel van het onderzoek.'



Nazorg

IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's. De organisatie ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Volgens Krikke ligt de aandacht van het college van burgemeester en wethouders nu 'ten volle op de nazorg voor de bewoners en ondernemers'. De burgemeester sprak op Nieuwjaarsdag al met getroffen bewoners en ondernemers. Donderdag ging een grote afvaardiging van het college op bezoek in Scheveningen. Verder werd vandaag op het stadsdeelkantoor van Scheveningen een loket ingericht. Daar kunnen bewoners en ondernemers terecht met hun vragen. Ook krijgen de inwoners van de betrokken buurten en wijken van het stadsdeel Scheveningen op zeer korte termijn een brief met meer informatie.



Zestig schademeldingen binnen

Vrijdag werd ook bekend dat ongeveer zestig mensen bij de gemeente Den Haag hebben gemeld dat ze schade hebben opgelopen door de vreugdevuren van de jaarwisseling. Het gaat onder meer om schade aan kleren en tuinplanten. Gedupeerden kunnen de gemeente aansprakelijk stellen wanneer de verzekering de schade niet dekt.

De schadeomvang door de vonkenregen in Scheveningen is nog niet bekend doordat verzekeraars nog geen totaalbeeld van alle schadeclaims hebben. Het gaat voornamelijk om veel kleine schades en enkele woningbranden.



Opruimkosten vreugdevuren gemiddeld 110.000 euro

Verder maakte de gemeente vrijdag bekend dat het Den Haag elk jaar gemiddeld 110.000 euro kost om de resten van de twee grote vreugdevuren op te ruimen en het strand weer schoon te maken.

Een grote kostenpost is onder meer het weghalen van de spijkers die achterblijven op het strand als de houten pallets zijn verbrand. De pallets bevatten zeker 78 spijkers.