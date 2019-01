Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Succesvolle documentaire Hoppezak zaterdag te zien bij TV West Still uit de documentaire Hoppezak | Foto Leitmotiv Producties

LEIDEN - De documentaire Hoppezak was afgelopen najaar de verrassing van het Leiden International Film Festival. De film over het Leidse kledingverhuurbedrijf behaalde een derde plek voor de publieksprijs. Hoewel de film sindsdien te zien is bij filmtheater Trianon in Leiden, is de documentaire nu zaterdag ook te zien bij TV West.

Hoppezak bestaat al meer dan 100 jaar en is een begrip in Leiden. Filmmakers Mariëlle van der Want en Wendy Westerhof mochten een jaar lang meekijken in de keuken van het familiebedrijf. Leidenaars uit alle rangen en standen van de maatschappij komen hier galakleding of kostuums voor een themafeest of toneelstuk huren. In de documentaire dus uitgebreid aandacht voor al die mensen die voor Sinterklaas of Leidens Ontzet langskomen om zich aan te kleden door de familie Hoppezak. Elke dag een feest, maar ook gewoon keihard werken. De documentaire Hoppezak is zaterdag 5 januari vanaf 16.00 uur te zien bij TV West.





LEES OOK: Al bijna twintig jaar ontbijtje voor Haagse ooievaars