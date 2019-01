Verdachte schietpartij coffeeshop Delft donderdag voor het eerst voor de rechter

Coffeeshop The Game is opnieuw beschoten | Foto: Regio15

DELFT - De 26-jarige Amsterdammer die vast zit voor de beschieting van een coffeeshop in Delft, moet donderdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. De man werd in oktober opgepakt. Hij wordt verdacht van de beschieting van coffeeshop The Game in de Breestraat op 16 september.

Op zondag 16 september werden er twee pogingen gedaan om te schieten op coffeeshops in de Peperstraat en in de Breestraat. Dat gebeurde rond 06.00 uur 's ochtends bij The Game in de Breestraat, en rond 07.15 uur bij The Future in de Peperstraat.

Omdat het wapen van de schutter weigerde, mislukte de aanslag beide keren. Rond 08.30 uur kwam de schutter terug naar de Breestraat en schoot op coffeeshop The Game. De zaak werd meerdere keren geraakt.



Reeks incidenten

Het was vorig jaar maandenlang onrustig in Delft. De stad werd geteisterd door een reeks geweldsincidenten. Dieptepunt was het overlijden van een 18-jarige man, hij kwam om het leven door een politiekogel.