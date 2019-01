Deel dit artikel:













Bewoners en ondernemers in Scheveningen bedanken brandweer Brandweer heeft de handen vol aan het blussen van het vreugdevuur op het strand van Scheveningen | Foto: Regio15

DEN HAAG - De inzet van de brandweer Haaglanden in Scheveningen tijdens de afgelopen jaarwisseling is niet onopgemerkt gebleven. Op het Twitter-account van VRH Haaglanden is te zien dat de kazerne in Scheveningen meerdere bedankjes heeft gekregen.

De brandweer Haaglanden had de handen vol aan de vonkenregen die ontstond bij het vreugdevuur op het strand van Scheveningen. Huizen, auto's en fietsen raakten in de nacht van maandag op dinsdag beschadigd door vuurvonken, afkomstig van het vreugdevuur op het strand. Op meerdere plekken brak brand uit. Niemand raakte gewond. Volgens het Twitter-account ontvingen de collega's van kazerne Scheveningen bedankjes van bewoners, ondernemers en betrokkenen. Zo bedankt onder andere de vijf-jarige Roosmari(e) met een tekening: 'Dank jullie wel dat jullie het vuur geblust hebben in Scheveningen'. De Oude Kerk stuurde een heerlijk uitziende taart met de tekst: 'Brandweer bedankt'.