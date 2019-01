Autobranden fors gestegen: Den Haag in de top drie

DRIEBRUGGEN - Een auto in de fik steken is populairder geworden in 2018. In Den Haag werden na Amsterdam en Rotterdam de meeste auto's in de brand gestoken. Koploper Amsterdam moest bijna driehonderd autobranden uitblussen het afgelopen jaar.

Het was in de nacht van vrijdag op zaterdag weer raak. Op de Elzenbroeklaan in Den Haag stonden meerdere auto's in de fik. Het voertuig brandde helemaal uit. Het lijkt een trend; in 2017 steeg het aantal autobranden landelijk met 23 procent. Den Haag staat op de derde plek met 197 in de brand gestoken auto's. Dat meldt de site Alarmeringen.nl.

Het Verbond van Verzekeraars maakt zich zorgen over het aantal auto's dat in de fik wordt gestoken. Ze raden mensen dan ook aan hun auto's zo dicht mogelijk bij een lantaarnpaal te parkeren, vol in de aandacht. De meeste autobranden ontstaan aan de hand van pyromanen of als criminelen hun sporen willen uitwissen.

LEES OOK: Meerdere autobranden in de regio, bekijk de kaart