Twijfels bij onafhankelijkheid instituut dat vonkenregen onderzoekt: Krikke zit zelf in bestuur

DEN HAAG - Oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad zetten vraagtekens bij de onafhankelijkheid van het instituut dat de evaluatie naar de vonkenregen op Scheveningen gaat leiden. Burgemeester Krikke van Den Haag zit namelijk zelf in het algemeen bestuur van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Direct na de vonkenregen die maandagnacht over Scheveningen trok en grote schade aanrichtte, kondigde burgemeester Krikke een 'grondige evaluatie' aan. In eerste instantie leek het erop dat de gemeente de evaluatie zelf zou gaan leiden maar dit stuitte op verzet. 'Dat is een geval van de slager die zijn eigen vlees keurt', stelde Martijn Balster van de PvdA in de Haagse gemeenteraad.

Vrijdag maakte de gemeente bekend dat er een onafhankelijk bureau wordt ingeschakeld voor deze klus. Het Haagse college van burgemeester en wethouders heeft het IFV opdracht gegeven om de evaluatie op zich te nemen. 'Het IFV is een organisatie die geschikt is voor deze evaluatie, gezien de ervaring die zij heeft met evaluatieonderzoek naar verschillende crises en incidenten in Nederland', schrijft Krikke aan de gemeenteraad.



Krikke lid van het bestuur

Maar nu blijkt dat Krikke zelf in het algemeen bestuur zit van het instituut. Op de website van het IFV staat dat de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s het bestuur vormen. Krikke is voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden. 'Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het IFV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio’s', staat op de site van het IFV.

Alhoewel Krikke niet in het dagelijks bestuur van het Instituut zit, maakt Robert Barker van de Partij voor de Dieren zich zorgen. 'Krikke zit zelf in het algemeen bestuur van het IFV. Is dit dan een onafhankelijk onderzoek?' reageert hij.



'Slecht plan'

Ook de Partij van de Eenheid is niet blij met de keuze voor het IFV. 'Slecht plan', vindt fractievoorzitter Arnoud van Doorn. 'Slager die zijn eigen vlees keurt. Collega-burgemeester in het bestuur. Ik wil dat de gemeenteraad zelf bepaalt wie het onderzoek gaat doen. Eventueel samen met de rekenkamer.'

Het dagelijks bestuur van het IFV bestaat uit Ahmed Marcouch van de veiligheidsregio Gelderland-Midden, Onno van Veldhuizen van Twente en Pieter Broertjes van veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Het Haagse college is verantwoordelijk voor de onderzoeksopdracht aan het IFV. 'De onderzoeksopdracht wordt volgende week in opdracht van het college aan uw raad verzonden', schrijft Krikke aan de gemeenteraad.

Het instituut heeft, de kritiek ten spijt, overigens wel een aantal gerenommeerde onderzoeken op haar naam staan. Zo heeft het IFV ook onderzoek gedaan naar de scheepsbrand in 2014 in de haven van Scheveningen. De toenmalige burgemeester Jozias van Aartsen zat toen in het algemeen bestuur. Die brand ontstond tijdens werkzaamheden op het vissersschip Johanna Maria aan de Vissershavenweg op Scheveningen. Ook deed het IFV onderzoek naar de gasexplosie in een flatgebouw in Rotterdam in 2013.

