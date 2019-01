Atletiektrainer misbruikte jarenlang meisjes

DEN HAAG - Een atletiektrainer uit Rotterdam heeft de afgelopen vijfendertig jaar ongehinderd diverse minderjarige meisjes die hij onder zijn hoede had jarenlang misbruikt. De 58-jarige man was volgens de Telegraaf actief bij Haag Atletiek en CAV Energie uit Barendrecht. Hij werkte bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET.

In meerdere gevallen leidde dit misbruik volgens De Telegraaf tot zwangerschappen bij de jonge sportsters. De man legde afgelopen zomer een volledige bekentenis af bij de tuchtcommissie van het Instituut Sport en Rechtspraak (ISR). Dit gebeurde na een onderzoek van het ISR naar zijn 'grensoverschrijdende gedrag sinds 1983'.

Vervolgens is hij voor het leven geroyeerd als lid van de Atletiekunie. De atletiekorganisatie heeft na het royement geen aangifte gedaan. 'Dat is aan de slachtoffers', reageert directeur van de Atletiekunie Pieke de Zwart. De zaak is in 2017 door een vertrouwenspersoon aan de Atletiekunie gemeld. Aan Omroep West wil Pieke de Zwart niet bevestigen of de man in 2017 bij Haag Atletiek actief was. Volgens de vertrouwenspersoon van Haag Atletiek is de 58-jarige man sinds oktober vorig jaar niet meer actief in Den Haag.



Geen onderzoek door sportbond

De toenmalige voorzitter van atletiekvereniging CAV Energie uit Barendrecht maakte in 2009 al eens bij de Atletiekunie melding van grensoverschrijdend gedrag van de trainer, maar de sportbond deed daar nooit onderzoek naar.









