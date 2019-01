Overleden man aangetroffen in de Koninginnegracht in Den Haag

DEN HAAG - Politie en brandweer hebben na een melding op zaterdag een overleden man uit het water gehaald aan de Koninginnegracht in Den Haag. Dat meldt een woordvoerder van de politie.

Wat de oorzaak is van de overlijding of hoe de man in het water is gekomen is nog niet bekend. Over de identiteit van de man is ook nog niets bekend. Daar wordt door de politie nog onderzoek naar gedaan. De man is door duikers uit het water gehaald.