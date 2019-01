Deel dit artikel:













Directeur bedrijf Alphen volgens OM door wurging om het leven gebracht

ALPHEN AAN DEN RIJN - De 54-jarige man uit Zeeland die in augustus dood werd aangetroffen in zijn bedrijf in Alphen aan den Rijn is met zware en scherpe voorwerpen op zijn hoofd geslagen en met een snoer gewurgd. Dat concludeert het Openbaar Ministerie. Woensdag dient de rechtszaak tegen de 58-jarige zakenpartner uit Alphen.

De Alphenaar wordt verdacht van moord op 54-jarige man uit Dreischor. Hij werd in september aangehouden. De mannen uit Alphen aan den Rijn en Dreischor hadden samen een communicatiebedrijf. Het lichaam van het 54-jarige slachtoffer werd op vrijdag 3 augustus gevonden in een bedrijfspand aan de Ondernemingsweg in Alphen aan den Rijn. Hij was de directeur van het bedrijf. In het pand werd in augustus dagenlang onderzoek verricht. Ook is er precies een week na de vondst een passantenonderzoek gedaan. Daarbij werden honderden voorbijgangers aangesproken door de politie.