Twee gevallen van grensoverschrijdend gedrag bij Haag Atletiek

DEN HAAG - De vertrouwenspersoon van Haag Atletiek heeft in november 2017 melding bij de Atletiekunie gedaan van grensoverschrijdend gedrag van een 58-jarige trainer. Dat bevestigt een woordvoerder van Haag Atletiek aan Omroep West.

Bij de vertrouwenspersoon klaagde een meerderjarige atlete over grensoverschrijdend gedrag van de trainer. Daarop hebben bestuursleden samen een gesprek gevoerd met hem. De trainer ontkende de aantijgingen maar er was voor het bestuur voldoende aanleiding om hem op non-actief te stellen. Bij de Atletiekunie is toen aangedrongen op een onderzoek. De door de coach getrainde atleten zijn op de hoogte gesteld.

Uit verder onderzoek is gebleken dat een ander meisje in 2012 ongepaste sms-berichten van de coach had ontvangen. Volgens de woordvoerder gaat het bij Haag Atletiek uitsluitend om deze twee voorvallen.



Voor het leven geroyeerd

De melding van Haag Atletiek was de aanleiding voor onderzoek naar de trainersloopbaan bij de verschillende verenigingen waar de coach actief was geweest. Vervolgens is hij voor het leven geroyeerd als lid van de Atletiekunie. De atletiekorganisatie heeft na het royement geen aangifte gedaan.