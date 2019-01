Deel dit artikel:













Brief en uitnodiging van Krikke voor getroffen Scheveningers Scheveningen na de vonkenregen | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Scheveningers die hun ervaringen willen delen over de gebeurtenissen rond de vonkenregen op Oudejaarsavond kunnen vanaf maandag 7 januari tot en met zaterdag 13 januari van 11.00 tot 13.00 uur terecht in het YMCA in de Keizerstraat. Dat staat in een brief die burgemeester Krikke heeft gestuurd aan de bewoners van het Haagse visserdorp.

In de brief uit de Haagse burgemeester haar waardering voor het optreden van de hulpdiensten en spreekt ze haar bewondering uit voor de veerkracht van de Scheveningers. Ze roept iedereen op die filmpjes en foto's heeft van de vonkenregen en de opbouw van het vreugdevuur deze aan te leveren. Om het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) die een onafhankelijk onderzoek moet uitvoeren te helpen.



Schadevergoeding voor bewoners Voor de opgelopen schade aan woningen, bedrijven, auto en fietsen verwijst Krikke in de brief naar de website en een speciaal geopend loket. Op de brief wordt door sommige bewoners cynisch gerageerd. 'Twee jaar geleden was er ook een vonkenregen maar toen stond de wind richting de zee. Dat het mis zou gaan was een kwestie van tijd. De wind hoeft maar een keer anders te staan. Je hoeft geen brandweerman zijn om dat te zien' aldus een bewoner.

