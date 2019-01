Burgemeester Krikke praat met kritische leden oppositie

DEN HAAG - De fractievoorzitters van een aantal oppositiepartijen in de Haagse raad hebben zaterdag gesproken met de Haagse burgemeester Pauline Krikke over de gebeurtenissen in Scheveningen de afgelopen week.

Het gaat daarbij in ieder geval om de partijen die zich afgelopen dagen kritisch uitlieten over de gang van zaken: CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP en 50Plus. Al zou de fractieleider van de Haagse Stadspartij, Joris Wijsmuller, hebben afgezegd.

De burgemeester nodigde hen vrijdag uit. Volgens betrokkenen gaat het om 'een-op-een gesprekken'. Mede daarom willen ze er liever ook niet al te veel over kwijt. Wel zeggen betrokkenen dat zij de indruk kregen dat de burgemeester niet erg was gecharmeerd van de kritiek die zij in de media op haar uitten. Het gebeurde in het verleden ook wel dat een burgemeester partijen bij zich uitnodigde na grote incidenten in de stad. Dat deed ook Jozias van Aartsen in juli 2015 na de rellen in de Schilderswijk.



Veel kritiek

Vooral bij de oppositie in de Haagse raad is veel kritiek op het optreden van de burgemeester. Partijen vinden dat haar gezag is aangetast door een zwalkend optreden. Krikke stuurde afgelopen dagen drie keer een brief aan de raad over de gebeurtenissen in de Oudejaarsnacht en de nasleep daarvan. 'Dat draagt niet bij aan de rust', aldus fractieleider Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij eerder deze zaterdag.

Ook Robert Barker van de Partij voor de Dieren uitte zich kritisch. 'De vragen stapelen zich op en de antwoorden blijven uit.'



Aansprakelijkheid

Naast politici hebben deskundigen grote vraagtekens bij het optreden van de gemeente. Zo stelden meerdere juristen vandaag tegenover Omroep West dat de gemeente de bouwers van de vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp hiervoor een officiële vergunning hadden moeten laten aanvragen. Zij stellen ook dat de gemeente Den Haag, mede omdat de stad zich niet hield aan de juiste procedures, zeer waarschijnlijk aansprakelijk is voor de schade die bewoners en bedrijven hebben geleden.

LEES OOK: Brief en uitnodiging van Krikke voor getroffen Scheveningers