Hardleerse automobilist voor derde keer gepakt voor rijden zonder rijbewijs De auto van de man is in beslag genomen. (Foto: Facebook Politie Westland)

HONSELERSDIJK - Het bekende spreekwoord 'driemaal is scheepsrecht' gaat niet voor iedereen op. Een automobilist die zaterdagmiddag over de Vogelaer in Honselersdijk reed, had zeker moeite met het leren van zijn fouten.

Het voertuig waar de man in reed viel op bij agenten. Na het controleren van het kenteken, bleek dat de bestuurder al twee keer eerder was bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs. De agenten besloten hem opnieuw te controleren en ook dit keer bleek de man niet te beschikken over het juiste papiertje. Het voertuig is daarom direct in beslag genomen, meldt de politie Westland op Facebook. De automobilist moet zich daarnaast op een later tijdstip voor de rechter verantwoorden. LEES OOK: Automobilist rijdt al acht jaar zonder rijbewijs, loopt tegen de lamp door kapot achterlicht