DELA Beach Open: Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen bij laatste vier Foto: FIVB

DEN HAAG - De beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben de halve finales bereikt op het toernooi uit de World Tour in Den Haag. In de Sportcampus Zuiderpark rekenden de winnaars van olympisch brons bij de Spelen van Rio 2016 in de kwartfinale af met Adrian Heidrich en Mirco Gerson uit Zwitserland: 21-17 21-19.

Brouwer en Meeuwsen hebben nog geen set verloren op het zand in Den Haag. Ze wonnen hun beide groepswedstrijden met 2-0 en kregen een vrije doortocht naar de laatste acht omdat hun Letse opponenten Aleksandrs Samoilovs en Janis Smedins zich vanwege fysieke problemen terugtrokken. Brouwer en Meeuwsen staan zondag in de halve finale tegenover Julius Thole en Clemens Wickler uit Duitsland, die het Braziliaanse duo Pedro Solberg/Bruno Schmidt verrasten (21-19 21-9). De andere finalist komt uit een duel tussen twee Russische koppels. De Europees kampioenen Anders Berntsen Mol en Christian Sandlie Sørum uit Noorwegen werden in de kwartfinale uitgeschakeld.

Knock-outfase Hagenaar Mees Blom vloog er samen met Yorick de Groot in de eerste ronde van de knock-outfase uit tegen de Amerikanen Casey Patterson en Chase Budinger. Jasper Bouter uit Bergambacht en de Haagse Ruben Penninga bereikten wel de tweede ronde door de Amerikanen William Kolinske en Miles Evans uit te schakelen. Zij treffen nu de Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak. Sanne Keizer en Madelein Meppelink slaagden er niet in de halve finales te bereiken op het toernooi uit de World Tour in Den Haag. Het Finse koppel Anniina Parkkinen/Taru Lahti was in twee sets te sterk voor de regerend Europees kampioenen: 22-20 21-16. LEES OOK: Stubbe en Piersma plaatsen zich voor hoofdtoernooi