'Laat Onderzoeksraad voor Veiligheid vreugdevuur Scheveningen bekijken'

DEN HAAG - Kan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) geen onderzoek doen naar het vreugdevuur tijdens de jaarwisseling in Scheveningen? Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de OvV, oppert dat voorzichtig op Twitter.

Van Vollenhoven geeft aan dat het probleem met onderzoeken, zoals de gemeente Den Haag nu laat doen naar het vreugdevuur, is dat het toezicht niet onafhankelijk is. Hij reageert op het bericht dat oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad hun twijfels hebben over de onafhankelijkheid van het aangekondigde onderzoek dat wordt gedaan door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Burgemeester Pauline Krikke zit zelf in het algemeen bestuur van het IFV. De OvV komt dinsdag bij elkaar en neemt mogelijk dan de beslissing of zij de zaak gaan onderzoeken.

Bij de jaarwisseling kreeg Scheveningen te maken met een regen van brandend hout. Die was afkomstig van een tientallen meters hoge vuurstapel op het strand. De vonken werden naar Scheveningen geblazen en veroorzaakten schade aan huizen en auto's.

Volgens de burgemeester hebben de bouwers van de vreugdevuren zich niet aan afspraken gehouden en waren de stapels hoger dan was afgesproken. De Haagse gemeenteraad wil weten of de gemeente wel goed heeft gehandhaafd.

