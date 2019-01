Deel dit artikel:













Studentencomplex Alphen aan den Rijn ontruimd vanwege brand De brand woedde in de berging. (Foto: MediaTV)

ALPHEN AAN DEN RIJN - In een studentencomplex aan de Brederodestraat in Alphen aan den Rijn is zaterdagavond rond 21.30 uur brand uitgebroken. Een woordvoerder van de brandweer meldt aan mediapartner Studio Alphen dat in de berging van de accommodatie een voertuig door nog onbekende oorzaak vlam heeft gevat.

De aanwezige studenten zijn naar buiten gegaan. Niemand raakte gewond en het vuur is inmiddels geblust, aldus de brandweer.