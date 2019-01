Deel dit artikel:













Drie gewonden bij steekpartij op vakantiepark 's-Gravenzande Foto: Regio15

'S-GRAVENZANDE - Bij een steekpartij op een vakantiepark in 's-Gravenzande zijn zaterdagavond drie gewonden gevallen. Dat bevestigt de politie aan Omroep West. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog onbekend. Ook over de aanleiding kan de politie nog niets zeggen.

Bij het incident zijn in totaal drie personen betrokken. Naast twee ambulances, is er ook traumahelikopter opgeroepen. Deze is inmiddels geland en de hulpverleners zijn door de politie naar het vakantiepark gebracht, meldt nieuwssite Regio15.