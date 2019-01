'S-GRAVENZANDE - Bij een steekpartij op een vakantiepark in 's-Gravenzande zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Dat bevestigt de politie aan Omroep West.

Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog onbekend. Ook over de aanleiding kan de politie nog niets zeggen. Naast twee ambulances, was er ook een traumahelikopter opgeroepen.



Update: Man opgepakt na steekpartij op vakantiepark in 's-Gravenzande