Brand in portiek op Prinses Margrietsingel in Rijswijk Foto: Regio15

RIJSWIJK - In het keldergedeelte van een portiek op de Prinses Margrietsingel in Rijswijk heeft in de nacht van zaterdag op zondag een brand gewoed. Dat meldt de brandweer.

De brand ontstond rond 00.15 uur. Een van de bewoners had de brandweer gebeld. De brand was snel onder controle. Niemand raakte gewond.