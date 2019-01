Deel dit artikel:













Man gooit aangestoken vuurpijl in oliebollenkraam Foto: ANP

DEN HAAG - Een man die vorige week zondag een aangestoken vuurpijl in een oliebollenkraam naast Station Hollands Spoor gooide, is nog niet opgepakt. De politie is nu op zoek naar getuigen van het incident.

De eigenaar van de oliebollenkraam verkocht die zondag één oliebol aan twee jongetjes. De twee rekenden af met 50 euro, waarna de eigenaar een opmerking maakte omdat de jongens een oliebol kochten. Even later kwam een oudere man met een van de jongens naar de kraam en vroeg waarom de eigenaar die opmerking had gemaakt. Na de woordenwisseling liep de man weg om korte tijd later weer terug te komen. Hij gooide vervolgens een aangestoken vuurpijl in de oliebollenkraam. Vuurpijl

De vuurpijl kwam op de grond terecht, waarna de eigenaar de pijl oppakte omdat hij die uit zijn kraam wilde gooien. Dat lukte niet, omdat de pijl op dat moment ontplofte. De eigenaar raakte gewond aan zijn hand. Ook zijn kraam is beschadigd.