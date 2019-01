Reconstructie met drone: Stapel Scheveningen was 10.000 kuub

DEN HAAG - De brandstapel op het strand van Scheveningen had een omvang van rond de 10.000 kubieke meter. Dat blijkt uit een 3D-reconstructie van foto's van de brandstapel die werd uitgevoerd door Dronewatch in samenwerking met Aerial Footage Holland. De uitkomst is te lezen op Dronewatch.nl.

Als dit klopt, dan hebben de bouwers op Scheveningen zich in elk geval in omvang gehouden aan de afspraken die met de gemeente waren gemaakt. Dit gaat om een maximale omvang van 10.000 kuub. Dronewatch zegt niets over de hoogte, die ook onderwerp van debat is. Volgens burgemeester Pauline Krikke hebben de bouwers van beide vuren zich niet gehouden aan de afgesproken hoogte van maximaal 35 meter.



De drone-opnamen zijn op Oudejaarsdag tegen het middaguur gemaakt en met een computerprogramma omgezet in 3D. Van beide vuurstapels zijn opnames gemaakt. Uit deze berekeningen blijkt dat de stapel van Duindorp net iets groter is, maar volgens Dronewatch gaat het om een fractie.



Landmeter meet hoogte vuurstapel Duindorp

Landmeter Eddy Vermeer van EVE Maatvoering uit Wateringen heeft op zijn beurt de hoogte en het volume van de vuurstapel van Duindorp gemeten. Hij noteert voor Duindorp wel flink meer omvang. De massa was volgens hem 12.000 kubieke meter. De hoogte was volgens zijn metingen 48,66 meter en 7 millimeter. Vermeer was ingehuurd door Duindorp. Hij deed geen metingen van de brandstapel van Scheveningen.

In nieuwjaarsnacht daalde een vonken- en asregen op Scheveningen-Dorp neer van het vreugdevuur van Scheveningen. Er ontstond enorme materiele schade.