VIDEO: Lex Immers in de wasbak, Havekotte schrikt zich rot Still uit de video. | Still: ADO Den Haag

DEN HAAG - Voetbalhumor in het Turkse Belek. ADO Den Haag-middenvelder Lex Immers verstopte zich in een bak vol wasgoed. Keeper Mike Havekotte was het slachtoffer.



De sfeer zit er goed in bij de ploeg van Fons Groenendijk. Aanvaller Yuning Zhang kreeg zaterdagavond bij het diner een taart en applaus voor zijn verjaardag.



De selectie van ADO Den Haag vertrok zaterdagochtend voor een week naar de Turkse plaats. In Belek bereidt de Haagse club zich voor op de start van de tweede seizoenshelft. Dinsdag oefent ADO tegen Trabzonspor, de huidge nummer twee uit de Turkse competitie.





Omroep West is vanaf dinsdag aanwezig in de Turkse badplaats en zal dagelijks verslag doen op radio, tv en online.

