Man opgepakt na steekpartij op vakantiepark in 's-Gravenzande Foto: Regio15

'S-GRAVENZANDE - Een 25-jarige man uit 's-Gravenzande is zaterdagavond opgepakt voor de steekpartij op Strandpark Vlugtenburg aan Het Louwtje in 's-Gravenzande. Het slachtoffer, een 33-jarige man uit dezelfde woonplaats, ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Het incident gebeurde rond 22.00 uur. De twee kregen ruzie, waarna er is gestoken. Beide mannen raakten gewond. De verdachte is na behandeling aan zijn verwondingen opgepakt.