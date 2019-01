Gelukje voor Kiki Bertens in Sydney

WATERINGEN - Kiki Bertens treft een op papier veel makkelijker tegenstander in de eerste ronde van het toernooi Sydney dan aanvankelijk uit de loting kwam. De Wateringse tennisster dankt het gelukje aan de afzegging van de Japanse Naomi Osaka, waardoor de organisatie het speelschema heeft aangepast.

De Nederlandse nummer negen van de wereld krijgt nu niet de Letse Anastasia Sevastova tegenover zich, de nummer 11 van de wereld, maar een speelster uit het kwalificatietoernooi.

Vorige week moest Bertens het in Brisbane in de eerste ronde opnemen tegen de Belgische Elise Mertens, de nummer 12 van de wereld. Dat was ook een pittige loting, maar ze won wel in drie sets. Daarna verloor ze in de tweede ronde van de Kroatische Donna Vekic. In Sydney reikte ze vorig jaar eveneens tot de tweede ronde.