Meeuwsen en Brouwer verliezen halve finale DELA Beach Open Robert Meeuwsen (r) verliest samen met Alexander Brouwer in de halve finale van DELA Beach Open. | Foto: FIVB

DEN HAAG - Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het DELA Beach Open. De Nederlanders bogen in de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag in de halve finales voor de Duitsers Julius Thole en Clemens Wickler met 2-0: 21-15 21-18.

Voor de winnaars van olympisch brons bij de Spelen van Rio 2016 rest nu nog de strijd om de derde plaats en die is tegen de Russen Ilja Lesjoekov en Konstantin Semenov. Zij verloren in de andere halve finale van hun landgenoten Oleg Stojanovski en Vjatjeslav Krasilnikov (21-18 en 21-14).