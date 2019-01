Deel dit artikel:













Man wordt van trap geduwd nadat hij inbrekers betrapt Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Een 64-jarige man is vrijdagavond ernstig gewond geraakt nadat hij door een inbreker van de portiektrap werd geduwd bij zijn huis op de Soestdijksekade in Den Haag. Het slachtoffer betrapte even daarvoor de inbrekers.

De man kwam rond 21.00 uur bij zijn huis. Toen hij naar binnen wilde, merkte hij dat de voordeur aan de binnenkant werd geblokkeerd. Een inbreker liep vervolgens naar buiten en duwde de man van de trap. Volgens de politie kwamen daarna nog drie inbrekers uit de woning. Zij vluchtten vervolgens en zijn nog niet aangehouden. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.