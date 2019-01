Deel dit artikel:













Bar in Den Haag beschoten Foto: Regio 15

DEN HAAG - Bar Space Land op de Prins Hendrikstraat in Den Haag is door onbekenden beschoten. Een voorbijganger zag zondagochtend twee gaten in de ruit van de bar.

Uit onderzoek van de recherche blijkt dat het gaat om twee kogelinslagen. Op straat zijn de hulzen gevonden. Het is niet duidelijk wanneer de bar is beschoten. De voorbijganger zag de gaten zondagmorgen om 05:45 uur in de ruit en belde de politie. De politie is op zoek naar getuigen.