Markante voetbalpersoonlijkheid John Bolman overleden

DEN HAAG - Voormalig speler van RVC Rijswijk en oud-voorzitter van Haaglandia John Bolman is zaterdag overleden. 'John was een man van humor, maar ook van aanpakken. De halve voetbalwereld in Den Haag kende hem', vertelt hoofdredacteur van Haaglanden Voetbal Ton Beije.

Beije kent Bolman al vanaf het moment dat Bolman speelde bij RVC Rijswijk. Daarna komen ze elkaar nog veel tegen. Zo zijn beiden actief in het jeugdvoetbal, Beije bij VIOS, Bolman bij Spoorwijk. Samen startten ze het welpenvoetbal in Den Haag. 'Hij was altijd heel erg met de jeugd bezig', vertelt Beije. Bolman werd later ook nog lid van de pupillencommissie van de Haagse Voetbal Bond en later van de jeugdcommissie.

Wanneer Beije trainer wordt van het Haags Afdelingselftal vraagt hij aan Bolman of hij elftalleider wil worden. De oud-speler van RVC besluit dat te doen.

Hersenbloeding

In de beginperiode van Haaglandia is Bolman voorzitter van de club. Later draagt hij het stokje over aan Henk de Haas. Ondertussen groeit zijn bedrijf Bolman Cleaning Services, maar Bolman blijft een graag geziende gast in de Haagse voetbalwereld.

In 2017 krijgt Bolman tijdens een wedstrijd van ADO Den Haag een hersenbloeding. 'Daarna ging het eigenlijk alleen maar achteruit', laat Beije weten. Zaterdag overlijdt Bolman. 'Het was een voetbalman pur sang. Hij was serieus, maar ook heel gezellig. Je kon het altijd met hem over voetbal hebben.'