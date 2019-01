Beachvolleyballers Brouwer/Meeuwsen verliezen ook strijd om derde plaats

DEN HAAG - Opnieuw zijn de Haagse beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen er niet in geslaagd een groot toernooi op eigen bodem in winst om te zetten. Tijdens de DELA Beach Open op de Sportcampus in Den Haag ging de halve finale zondag verloren tegen het Duitse koppel Thole/Wickler. De strijd om de derde en vierde plaats ging ook verloren met 21-17, 14-21, 15-12.

Vorig jaar ging het ook al mis tijdens de DELA Beach Open. Toen werd de halve finale verloren om uiteindelijk de derde plaats in de macht te slepen. En tijdens het EK Beachvolleybal in het Haagse Zuiderpark werd het Haagse duo afgelopen zomer al in de kwartfinale uitgeschakeld. Grootste teleurstelling was in 2015, toen de toenmalige regerend wereldkampioenen in Den Haag al in de tweede ronde onderuit gingen.

Robert Meeuwsen vindt het leuk om dicht bij huis te spelen, maar speelt toch liever in het buitenland: Het is fijn dat het in de buurt is, maar we kunnen ook constateren dat we hier op eigen bodem nog nooit gepresteerd hebben. Dus wat dat betreft zeg ik, na zo'n verloren halve finale, doe mij maar zo'n toernooi in het buitenland.'