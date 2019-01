Advocaat roept inwoners Scheveningen op aangifte tegen gemeente te doen

DEN HAAG - De Amsterdamse advocaat Rutger Lonterman vindt dat er een strafrechtelijk onderzoek moet komen naar de gebeurtenissen rond het vreugdevuur op Scheveningen op nieuwjaarsnacht. Een vonkenregen afkomstig van het vreugdevuur zorgde toen voor diverse branden op Scheveningen en veel schade. Volgens Lonterman heeft het gemeentebestuur ernstige fouten gemaakt. Hij roept inwoners van Scheveningen daarom op om aangifte te doen tegen de gemeente.

De in Den Haag geboren advocaat windt zich behoorlijk op over wat er in Scheveningen gebeurd is. 'Er is daar iets gigantisch misgegaan. Het had een drama kunnen worden waarbij die andere oudjaarsramp in het Volendamse café De Hemel schril zou hebben afgestoken. Het is echt schandalig wat er op Scheveningen is gebeurd.'

Lonterman: 'Wat ik ook niet begrijp, is dat als er 281 containers overboord slaan van een schip er wel gelijk een strafrechtelijk onderzoek wordt aangekondigd en in het geval van Scheveningen niet.'



Wonder

De advocaat vindt dat het Haagse gemeentebestuur het vreugdevuur nooit had mogen toestaan. 'De gemeente had het ontsteken van deze gigantische stapels kunnen verbieden. Het had dan misschien wel veel onrust gegeven, maar deze vonkenregen was er dan niet geweest. Het had een drama op kunnen leveren die zijn weerga niet kent. Het is een wonder dat alleen van materiële schade sprake is.'

Lonterman roept inwoners van Scheveningen nu dus op om aangifte te doen tegen de gemeente om zo via een strafrechtelijk onderzoek de onderste steen boven te krijgen. En mocht het nodig zijn, zo laat hij weten, dan is de advocaat mensen die aangifte willen doen alleszins bereid ze daar bij behulpzaam te zijn.

