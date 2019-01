Deel dit artikel:













West Wekker: bewoners kunnen ervaringen delen over vonkenregen

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is weer maandag, een nieuwe werkweek is aangebroken. Ook afgelopen weekend ging het in de media en op Scheveningen nog veel over de vonkenregen van de vreugdevuren Oudejaarsnacht.

Dit kun je vandaag verwachten:

Scheveningers die hun ervaringen willen delen over de gebeurtenissen rond de vonkenregen op Oudejaarsavond kunnen vanaf vandaag tot en met zaterdag 13 januari van 11.00 tot 13.00 uur terecht in het YMCA-gebouw in de Keizerstraat. Dat staat in een brief die burgemeester Pauline Krikke heeft gestuurd aan de bewoners van het Haagse visserdorp.

Dit weekend werd ook bekend dat oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad vraagtekens zetten bij de onafhankelijkheid van het instituut dat de evaluatie naar de vonkenregen op Scheveningen gaat leiden. Burgemeester Krikke van Den Haag zit namelijk zelf in het algemeen bestuur van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Het weer: Het is vandaag bewolkt en er valt af en toe regen of motregen. Gedurende de ochtend trekt een zuidwestenwind aan tot krachtig aan zee. Vanmiddag wordt het onstuimig. Het wordt ongeveer 9 graden. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. Dit moet je ook nog weten:

Op de Erasmusweg in Den Haag is gisteravond de 22-jarige man herdacht die vrijdag om het leven is gekomen bij een ongeluk met zijn motor. Op de herdenking kwamen zo'n honderdvijftig mensen af. Vlakbij de plek waar het ongeluk vrijdagochtend gebeurde zijn bloemen neergelegd. Ook werden er fakkels afgestoken.

Nederlandse scholen verwachten de komende jaren een forse groei van het aantal kinderen van expats. Terwijl bedrijven in hoog tempo buitenlandse technici en ict'ers aannemen, moeten scholen een antwoord vinden op de toestroom van deze leerlingen, meldt Trouw. Dit speelt met name voor scholen in Eindhoven, Den Haag en rondom Amsterdam.