Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Verongelukte motorrijder (22) door vrienden en bekenden herdacht Er kwamen zo'n honderdvijftig mensen op de herdenking af. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Op de Erasmusweg in Den Haag is zondagavond de 22-jarige man herdacht die vrijdag om het leven is gekomen bij een ongeluk met zijn motor. Op de herdenking kwamen zo'n honderdvijftig mensen af.

Vlakbij de plek waar het ongeluk vrijdagochtend gebeurde zijn bloemen neergelegd. Ook werden er fakkels afgestoken. Hoe het dodelijke ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.