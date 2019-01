Deel dit artikel:













Politie doet onderzoek na mogelijke schietpartij in Delft Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

DELFT - De politie doet onderzoek naar een mogelijke schietpartij in Delft. De politie kreeg even na 22.00 uur de melding binnen dat er vanuit een auto was geschoten in de César Franckstraat

Vooralsnog heeft de politie ter plekke niets verdachts aangetroffen, vertelt een woordvoerder aan Omroep West. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan op het Zwembadpad, in de buurt van de César Franckstraat.