'Politie wist van misbruikcoach'

DEN HAAG - De politie is al jaren op de hoogte van signalen van het misbruik van jonge atletes, gepleegd door de atletiektrainer Jerry M.. Een van de slachtoffers stapte echter naar eigen zeggen in 2000 al naar de politie, nog voor de verjaringstermijn, meldt De Telegraaf. De 58-jarige man was onder andere actief bij HAAG Atletiek.

Het slachtoffer wilde aangifte doen van ernstig misbruik, maar zette deze later om in een melding toen ze van de politie te horen kreeg wat de consequenties van aangifte zouden zijn. 'Mijn melding is bij de politie helaas kwijtgeraakt', vertelt het slachtoffer in de krant.

Vervolgens werd in 2009 bij de zedenpolitie in Hoogvliet opnieuw een melding gedaan van M.'s misdragingen. Ook hier werd uiteindelijk afgezien van aangifte, opnieuw nadat de politie de melder had gewezen op de gevolgen daarvan.

Niks bekend bij het OM

Hoewel M. afgelopen zomer volledig heeft bekend bij het instituut voor sporttuchtrecht, is bij het Openbaar Ministerie niks bekend over de trainer. 'We gaan nu kijken of wij meldingen, signalen of aangiften binnen hebben gehad', aldus een woordvoerder.

In november 2017 heeft de vertrouwenspersoon van HAAG Atletiek melding gedaan bij de Atletiekunie van grensoverschrijdend gedrag van M.. De melding van HAAG Atletiek was de aanleiding voor onderzoek naar de trainersloopbaan bij de verschillende verenigingen waar de coach actief was geweest. Vervolgens is hij voor het leven geroyeerd als lid van de Atletiekunie. De atletiekorganisatie heeft na het royement geen aangifte gedaan.