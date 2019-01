Kiki Bertens slaat zich naar tweede ronde in Sydney

WATERINGEN - Kiki Bertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het toernooi van Sydney in Australië. De Wateringse tennisster versloeg maandagochtend Bernarda Pera in twee sets (7-5 en 6-4).

Het was lang onduidelijk wie nou de eerste tegenstander van Bertens zou zijn. De nummer negen van de wereld lootte eerst de Letse Anastasia Sevastova. Door een afmelding werd het schema omgegooid. Johanna Konta zou haar nieuwe opponent moeten worden, maar de Britse meldde zich af vanwege een nekblessure. Uiteindelijk stond Bernarda Pera tegenover haar.

Bertens speelde bepaald niet groots op een nagenoeg lege bijbaan van het Sydney International. Ze kwam de eerste set 5-3 achter tegen de Amerikaanse nummer 69 van de wereld, die als zogeheten lucky loser was doorgedrongen tot het hoofdtoernooi. Bertens schudde tijdig de frustraties van zich af, pakte vier games op rij en won de set in 7-5. In het tweede bedrijf bleef het vrij stroef gaan bij Bertens, maar in de slotfase maakte de Wateringse het kwaliteitsverschil wel duidelijk. Ze benutte haar derde wedstrijdpunt.