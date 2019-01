Deel dit artikel:













Voetganger overleden na ongeluk op Spui in Den Haag De vrouw overleed in het ziekenhuis. Foto: Regio15

DEN HAAG - Een 66-jarige vrouw uit Den Haag is overleden na een ongeluk op het Spui in Den Haag. De voetgangster werd zondagmiddag aangereden door een auto en werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. In de nacht van zondag op maandag overleed ze daar aan haar verwondingen.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur. Een 44-jarige automobilist uit Leidschendam reed tegen de vrouw aan. De politie onderzoekt of de bestuurder van de auto aan het spookrijden was. De politie zoekt getuigen van het ongeval, er waren veel mensen op straat toen het gebeurde.