Zandzakken voor de deur: hoog water verwacht

DEN HAAG - Er is hoog water en zware storm op komst. Het KNMI heeft voor de provincie Zuid-Holland voor dinsdag code geel afgegeven. Het weerinstituut verwacht zware windstoten tot 90 kilometer per uur aan de kust en tegelijkertijd is er springtij. Ondernemers op Scheveningen nemen maatregelen.

Door het springtij staat het water hoger dan normaal. De Scheveningse havenmeester Cees Duvekot verwacht dat het water 30 tot 40 centimeter over de kade kan stromen. 'Restauranteigenaren en ondernemers zijn gewaarschuwd. Door de harde wind van de afgelopen dagen is het water al hoog opgestuwd.'

Ondernemers aan de Doctor Lelykade nemen al voorzorgsmaatregelen. 'We hebben de zandzakken al buiten gezet,' zegt een werknemer van Encore by Simonis. 'We hebben wel eens meegemaakt dat de stoelen gingen drijven, dat willen we voorkomen.' De havenmeester verwacht dat het water 2.36 meter boven NAP komt te staan.



Alles vastzetten

Langs het strand van Westland zijn maar een paar strandtenten open in de winter. De Beachline Winterbar in 's-Gravenzande, ook bekend als de Paraplubar, een verkleind paviljoen op de plek waar 's zomers Beachline staat, maakt zich geen zorgen: 'We staan sowieso op palen, en ik denk ook niet dat het water tot hier zal komen. We gaan wel alles vastzetten vanwege de wind, maar dat is standaard,' aldus een medewerker.

Ook The Coast in Monster staat op palen. Daar is de reactie: 'Eerst maar even aankijken of het echt zo heftig wordt als ze zeggen. We hebben wel de tafels tegen de wand vastgezet vanwege de wind, maar voor natte voeten zijn we niet bang.'



Wind lastig voor ochtendspits

'Het is vooral hinderlijk voor de ochtendspits', vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee. 'Het wordt windkracht 7 a 8 vanuit het noordwesten.' Vanaf dinsdagavond neemt de wind af.