Oliebollenbakker nuchter na vuurwerk in kraam: 'Ik blijf grapjes maken, ik ben een flapuit'

DEN HAAG - 'Het is een onbezonnen actie. Je mag best boos zijn, maar je moet wel nadenken voordat je iets doet.' Stephan te Hofstee reageert nuchter op het incident bij zijn oliebollenkraam voor station Hollands Spoor. Vorige week gooide een man een aangestoken stuk vuurwerk in zijn kraam.

Te Hofstee doet zijn verhaal terwijl hij de olie aan het verversen is. 'Je kan af en toe wat gerommel horen', zegt hij met een Achterhoeks accent. 'Twee kinderen van een jaar of 12 bestelden vorige week een oliebol. Ze betaalden met 50 euro en ik zei voor de grap: Zo, je hebt een rijke moeder. Niks aan de hand.'

Ondertussen haalt Te Hofstee een deksel van de ton. Hij gaat verder: 'Een kwartier later komt een jongen terug met een oudere man. Ze zeggen dat ik zijn moeder een kankerhoer heb genoemd. De man begint mij uit te dagen dat ik naar buiten moest komen, de jongen slaat tegen de kraam. Het kwartje viel pas later dat het misschien aan die opmerking lag. Maar na de woordenwisseling gingen ze weer weg. Wel gooide de jongen een beker drinken over mij heen.'



'Groot stuk vuurwerk'

Weer even later gooit iemand een aangestoken stuk vuurwerk in de kraam. 'Het was hartstikke druk. Er was kabaal en geschreeuw. En toen kwam een 'groot stuk vuurwerk' naar binnen.' Te Hofstee zegt dat hij niet nadenkt, het vuurwerk oppakt en het door een luik naar buiten wil gooien. 'Als dat ding in de olie terechtkomt, dan gaat het mis.'

Op het moment dat de oliebollenbakker het vuurwerk wil weggooien, ontploft het. 'Ik heb geen brandwonden, maar de zenuwen of de spieren hebben een tik gehad. Ik zal nog wel een aantal weken of maanden een verdoofd gevoel hebben, maar dat gaat wel weer over.' Na het incident heeft hij nog wel een beveiligingsbedrijf gebeld en ook de beveiligers van de NS hielden een oogje in het zeil. 'We moesten nog de hele dag door, dus we moesten wel op onze hoede zijn.'



Een paar duizend euro kwijt

Te Hofstee bakt en verkoopt al vijftien jaar oliebollen bij station Hollands Spoor, zijn vrouw negentien jaar. Elk jaar komt hij tussen november en januari naar Den Haag. 'Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.' Maar hij blijft nuchter. 'Ik ben kermisexploitaint en ik maak wel vaker dingen mee. Zomers gebeurt heel veel, maar leuk was dit natuurlijk niet.'

Toch heeft het incident hem veel geld gekost. 'Ik ben zeker een paar duizend euro kwijt. Alles wat binnen lag aan etenswaren heb ik weg moeten gooien. Ik heb de olie weer moeten verversen en dat kost toch al zo'n twee uur. En ik moest nieuw beslag maken.'

Geen spijt





Te Hofstee heeft geen spijt van zijn grapje. 'Waarom? Ik ben soms een flapuit. Ik praat gewoon. Gezellig, een praatje met de klanten. Dat gaat ook niet veranderen. Al heb je een misverstand, je moet dat gewoon uitpraten.'

De bakker is blij met de steun die hij krijgt van de buurt. 'Ik krijg heel veel reacties bij de kraam. Ze zijn boos en vinden dat het nergens op slaat. Ik vind het netjes dat er wordt meegeleefd. Het laat zien dat mensen in de buurt op elkaar letten.'

