Handvol Scheveningers bij bijeenkomst vreugdevuur: 'Ik ben gewoon boos' Scheveningers beleefden een spannende avond. Een vonkenregen waaide door de straten. | Beeld: Omroep West

DEN HAAG - Scheveningers konden maandagochtend aan de koffie met gemeenteambtenaren om vragen te stellen over de vonkenregen op Oudjaarsavond of om gewoon hun verhaal kwijt te kunnen. Er kwamen zo'n tien mensen naar het buurthuis in de Keizerstraat. 'Ik ben gewoon boos,' zegt een bewoner. 'Het gaat mij om het risico dat is genomen.'

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

De man is naar de inloopochtend gekomen om de ambtenaren te vertellen hoe boos hij is: 'Ik wil graag dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en dat er de volgende keer betere beslissingen worden genomen.' Het antwoord dat hij krijgt is kort. 'Er komt een grondig onderzoek, dat hebben ze me gezegd. Ja, dat snap ik ook wel.' Een vrouw die binnen loopt, wil weten waar ze de schade kan verhalen die ontstaan is door de vonkenregen. Een ambtenaar verwijst haar naar een speciaal gemeenteloket. Een andere bewoner had een informatiebijeenkomst verwacht: 'Echt specifieke vragen heb ik niet, dus dan ga ik maar weer,' zegt de vrouw.

Niet terug naar huis Lisette Keus komt tegen het middaguur langs. De Scheveningse kan nog steeds niet terug naar haar huis in de Jacob Pronkstraat vanwege rook- en waterschade. 'Ik kom hier voor een contactpersoon. Een telefoonnummer van de gemeente, zodat ik ze kan bellen.' Keus heeft een paar nachten in een hotel geslapen en verhuist vandaag of morgen naar een vakantieappartement. 'Ik kan de komende drie weken niet terug naar huis. Het hele plafond moet eruit. Misschien gaat het zelfs nog wel zes weken duren. Maar ik ben heel tevreden over de gemeente en hoe ik geholpen ben.'

Verhaal kwijt Buurthuis YMCA aan de Keizerstraat is nog tot en met zaterdag van 11:00 tot 13:00 uur open voor Scheveningers die hun verhaal kwijt willen of vragen hebben. Voor schademeldingen kunnen mensen terecht op de website van de gemeente en een speciaal loket.