Ophef om Nashville-verklaring: 'De reacties zijn wat overdreven'

REGIO - De Nashville-verklaring, het orthodox-protestants pamflet tegen onder meer het homohuwelijk, is ook ondertekend door diverse predikanten uit de regio. In het document wordt gesuggereerd dat homoseksuele gevoelens te 'genezen' zijn.

Afgelopen weekend stak er een storm van protest op over de Nashville-verklaring, die vernoemd is naar een gelijksoortig document uit Amerika. Onder andere parlementariër Kees van der Staaij, voorman van de streng gereformeerde SGP, bleek zijn handtekening te hebben gezet onder het document. Uit protest tegen het pamflet wappert op het gemeentehuis in Leiderdorp deze hele week de regenboogvlag, meldt mediapartner Unity FM.



In het document staat onder meer: 'Wij bevestigen dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel. Wij ontkennen dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.' Met andere woorden: homo's moeten terug de kast in. Ook wordt er gesuggereerd dat homo's en transgenders kunnen genezen van hun geaardheid.



Predikanten uit de regio

Onder de honderden mannen die het pamflet hebben ondertekend, zijn ook enkele reformatorische en evangelische predikanten uit onze regio. Een onderzoek van Omroep West naar de namen onder de verklaring leert dat er in ieder geval drie ondertekenaars in Katwijk preken, twee in Scheveningen, 's Gravenzande, Bodegraven en Gouda en één in Waddinxveen.

Omroep West heeft een aantal van deze mannen gevraagd om een reactie, maar de meesten waren niet bereikbaar voor commentaar, wilden niet reageren of mochten niet met de media praten van hun kerkenraad. Een uitzondering hierop is predikant Rein Kempeneers, die voornamelijk preekt in de Bethelkerk te Katwijk.



Ophef overdreven

Kempeneers verbaast zich over de grote ophef die is ontstaan rond de verklaring. 'Ik vind het eerlijk gezegd wat overdreven dat er zo massaal gereageerd wordt op een verklaring van een groep mensen die zo'n klein deel vormt van de samenleving.' Dat betekent niet dat Kempeneers de verklaring niet van belang vindt. 'In een tijd met zo veel seculiere ontwikkelingen is het goed om na te gaan wat de bijbel zegt, en dat als antwoord te gebruiken op die ontwikkelingen.'

Op de vraag of het pamflet dan vooral bedoeld is voor de eigen orthodoxe achterban, antwoordt Kempeneers met ja en nee. 'Het document is bedoeld om duidelijkheid te scheppen richting de gemeenschap over wat de bijbel zegt over seksualiteit, maar dit kan net zo goed fungeren als ijkpunt voor anderen.'

Maandag werd bekend dat het Openbaar Ministerie de verklaring gaat beoordelen op eventuele strafbaarheid.

