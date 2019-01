Haagse inbraakverdachten gepakt na achtervolging

DEN HAAG - Twee mannen uit Den Haag zijn in Haarlem aangehouden, omdat ze waarschijnlijk wilden inbreken. De politie laat weten de verdachten na een achtervolging te hebben gearresteerd.

De Hagenaars werden in de nacht van zondag op maandag door een getuige gezien toen ze zich verdacht ophielden in een woonwijk in Zandvoort. Toen agenten de wagen waarin de twee reden daarna wilden laten stoppen, sloegen de verdachten op de vlucht.

De bestuurder reed zonder licht en maakte meerdere verkeersovertredingen. In Haarlem stapte de bijrijder uit, waarop hij meteen kon worden aangehouden. De automobilist kon iets verderop worden gepakt. In de auto van de twee werden allerlei spullen gevonden waarmee een inbraak gepleegd kan worden. De twee Hagenaars zitten nog vast.

