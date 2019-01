Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bar Space Land in Den Haag twee weken dicht na schietincident Bar Space Land | Foto: Regio15

DEN HAAG - Bar Space Land in de Prins Hendrikstraat in Den Haag gaat twee weken dicht. Er zitten twee kogelgaten in de voorruit. Die werden zondagochtend opgemerkt door een voorbijganger.

De eigenaar heeft zelf besloten om de bar tijdelijk te sluiten, zegt een woordvoerder van de gemeente. Dat is in overleg gegaan met de gemeente. De politie kan nog niet veel zeggen over de zaak en is op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over wat er mogelijk gebeurd is. LEES OOK: Bar in Den Haag beschoten