Renewi gaat weer grofvuil aannemen van gemeente Westland

WATERINGEN - Afvalverwerker Renewi gaat weer afval innemen van de drie aanbieders die grof vuil brengen in de loods waar vorige week brand ontstond. Dat is de uitkomst van overleg dat het bedrijf maandagmiddag heeft gehad met de drie aanbieders. Eén van die drie is de gemeente Westland.

In de nacht van donderdag op vrijdag brak brand uit in een stapel grof vuil in een loods. Dat was de vierde keer binnen een jaar. Voor Renewi was de maat vol. Het bedrijf besloot om in elk geval tot maandagmiddag geen afval meer aan te nemen van de drie aanbieders die in die loods hun afval storten. Ook zei een lid van de directie te overwegen de innamestop langer te laten duren.

Nu is dus besloten dat niet te doen. Vanaf dinsdagochtend wordt het grof huishoudelijk afval weer ingenomen. Wel zal Renewi steekproefsgewijs strenger controleren op het afval dat binnenkomt om te bekijken of er bijvoorbeeld accu's of spuitbussen tussenzitten. 'Ook om richting de klant te laten zien wat mensen er allemaal tussen gooien', aldus een woordvoerder.



Voorlichting

'We willen dit allemaal niet. Brandbare dingen moeten gewoon niet tussen het grof vuil komen, daar moeten we wat aan doen, en ook voorlichting aan mensen is daar een deel van', zo vervolgt de woordvoerder.

Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk geworden. Vrijdag zei Renewi te denken aan vuurwerkresten of batterijen tussen het grofvuil, maar daar is dus geen duidelijkheid over gekomen. 'We hadden ook niet de verwachting dat we de oorzaak zouden achterhalen', aldus de woordvoerder.