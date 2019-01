Zware kritiek deskundigen op handelswijze burgemeester Krikke na vonkenregen Scheveningen

DEN HAAG - De gemeente Den Haag had niet moeten onderhandelen met de bouwers van de jaarlijkse vreugdevuren op het strand. Dat zei Wim Derksen, voormalig hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, in Studio Haagsche Bluf op Radio West. 'Een overheid moet niet onderhandelen, maar grenzen trekken.'

Volgens Derksen zijn de mensen in de buurt de dupe van een dergelijke handelswijze. 'Dit is een typisch voorbeeld van een overheid die is vergeten overheid te zijn', zegt Derksen. 'De overheid moet een inschatting maken en dan geef je een vergunning af of je geeft geen vergunning af. En daarover wordt niet onderhandeld. Bij onderhandelen kom je altijd ergens in het midden uit en dan hebben de mensen die niet mee hebben onderhandeld het nakijken. En dat zijn de buurtbewoners', aldus de bestuurskundige.

Het is nu een week geleden dat een vonkenregen neerdaalde op Scheveningen, afkomstig van het vreugdevuur op het strand. Inmiddels is er van verschillende kanten kritiek. Onder meer over de opbouw van de vuren, maar ook over het optreden van burgemeester Pauline Krikke.

Praat niet over elkaar, maar praat met elkaar Dick van Gooswilligen - expert crisiscommunicatie

Dick van Gooswilligen, expert op het gebied van crisiscommunicatie, vindt dat daar nog wat te verbeteren valt. Hij valt onder meer over de houding van Krikke naar de bouwers. ‘Het is heel onhandig om, als je nog niet precies weet wat er gebeurd is, meteen de zwarte piet te gaan uitdelen. Blijf daarvan weg. Geef aan wat je doet om de crisis te kantelen.' De bouwers gaven de dag na de vonkenregen zelf ook een persconferentie. Van Gooswilligen vindt het allemaal niet slim. 'Praat niet over elkaar, maar praat met elkaar. Zorg dat je als partijen samen met een boodschap naar buitenkomt.'

'Burgemeesters worden getraind op een dag waarvan je hoopt dat die nooit komt, en dit was zo'n dag', zegt de communicatie-expert. 'Dan moet je als burgemeester crisisproof zijn en weten wat je te doen staat en er zijn voor de inwoners en voor de burgers.'



'Enorme misser'

De vuurstapels van Scheveningen en Duindorp waren hoger dan de afgesproken 35 meter. Burgemeester Krikke zei daarna: 'Daarop hebben wij de hekken aangepast. We hebben het publiek op een grotere afstand van de vuren gehouden. Op de hekken hebben we invloed. Op de wind en het weer hebben wij geen invloed.'

Die uitspraak veegt bestuurskundige Derksen van tafel: 'Je hebt überhaupt invloed of daar een vuurtje wordt aangestoken of niet.' Verder noemt hij het 'een enorme misser' dat de gemeente niet wist dat de wind voor vonken kon gaan zorgen. 'Je moet je natuurlijk weten als overheid, en blijkbaar wist men niet dat er een enorme vonkenstroom richting het dorp kon gaan.' Communicatie-expert Van Gooswilligen vult aan: 'Die wind zag je toch aankomen? Dat was hartstikke duidelijk'.



Gaat de burgemeester hier uitkomen?

Bestuurskundige Derksen ziet de toekomst voor Pauline Krikke als burgemeester van Den Haag niet rooskleurig in: 'We moeten afwachten wat het onderzoek uitwijst. Als dat slecht voor haar uitpakt is ze nu verdwenen. En anders is ze verdwenen bij de volgende keer dat ze een flodderige uitspraak doet'. Dick van Gooswilligen vult aan: 'Ik hoop dat ze haar communicatie niet als corvee gaat zien maar als haar taak en dat ze toch die verbindende rol kan gaan spelen'.