West Wekker: Moordverdachten voor de rechter en stormachtig weer verwacht

REGIO - Goedemorgen! Vandaag is er hoog water en een zware storm op komst. Het KNMI heeft daarom voor de hele provincie Zuid-Holland code geel afgegeven. En verder: de moordverdachten van Ans van der Meer (85) en een 42-jarige man uit Bodegraven die zijn vrouw zou hebben doodgestoken, verschijnen vandaag voor de rechter.

Dit kun je vandaag verwachten:



Er is hoog water en zware storm op komst. Het KNMI heeft voor de provincie Zuid-Holland voor vandaag code geel afgegeven. Het weerinstituut verwacht zware windstoten tot 90 kilometer per uur aan de kust en tegelijkertijd is er springtij. Ondernemers op Scheveningen nemen maatregelen.

De moordverdachten van Ans van der Meer (85) verschijnen vandaag voor de rechter. Najma Z. (35) en Paulus O. worden verdacht van roofmoord. Van der Meer werd 30 juni dood aangetroffen in haar flat aan de Louis Davidsstraat in Den Haag. Z. en O. worden ook verdacht van een overval op een ouder echtpaar in de Stieltjesstraat in Den Haag in 2016.

Ook een 42-jarige man uit Bodegraven die op 15 april zijn vrouw zou hebben doodgestoken in hun huis aan de Trompstraat moet zich vandaag in de rechtbank melden. De 42-jarige Macedoniër ontkent de moord op zijn vrouw. 'Mijn vrouw pakte een mes. Het was: ik dood of zij dood. Ik heb een mes gepakt, het was niet de bedoeling.'

We gaan op bezoek bij een nieuwe dagbesteding voor meervoudig gehandicapte kinderen in Rijswijk. Het idee voor het KDC Aandachtslab ontstond zo'n drie jaar geleden. In het kinderdagcentrum is er genoeg tijd en aandacht voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking en krijgen ze één-op-één begeleiding van professionals om de dag goed door te komen.

Af en toe zon, met enkele buien. Vanwege de stormachtige wind heeft het KNMI code geel afgegeven in onze regio.

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

Dit moet je ook nog weten:



Schaakliefhebbers kunnen vandaag in Alkmaar spelen tegen topschaker Anish Giri. De grootmeester uit Rijswijk is de nummer vijf van de wereld en bereidt zich om het moment voor op de 81e editie van het Tata Steel Chess Tournament dat op 11 januari begint en plaatvindt in Leiden en Alkmaar.

De man die verdacht wordt van brandstichting in een bedrijfsgebouw in de Binckhorstlaan in Den Haag verschijnt vandaag voor de rechter. De man zou in april een busje in de brand hebben gestoken. Het vuur sloeg vervolgens over naar het gebouw.

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de omstreden verkoop van NS-gronden aan een vastgoedondernemer in 2014. Twee betrokkenen worden verdacht van omkoping, meldt het AD. In zowel 2010 als 2014 verkocht de NS grote hoeveelheden grond langs het spoor aan twee verschillende vastgoedhandelaren. Later bleek ProRail veel van de gronden nodig te hebben voor spoorverbreding en andere werkzaamheden.

