Onderzoeksraad voor Veiligheid denkt 'serieus' na over studie naar Scheveningen

DEN HAAG - De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) gaat 'serieus' nadenken of er een onderzoek wordt ingesteld naar de gebeurtenissen in de Oudejaarsnacht in Scheveningen. Dat zegt een woordvoerder tegen Omroep West. De raad komt deze week bijeen en dan staat dit onderwerp op de agenda.

De afgelopen dagen is in de Haagse politiek discussie ontstaan over welke instantie moet gaan onderzoeken wat zich precies afspeelde in Scheveningen. Het college van burgemeester en wethouders maakte vrijdag bekend dat dit het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) de studie wilde laten doen. Dat is een organisatie voor de veiligheidsregio's in Nederland die zich vooral richt op de brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Maar afgelopen weekeinde bleek dat de Haagse burgemeester Pauline Krikke in het algemeen bestuur van die organisatie zit. Dat is geen gewenste combinatie vinden de oppositiepartijen in de Haagse raad. 'Ik geloof wel dat dat bureau onafhankelijk is en ik doe niets af aan de deskundigheid van dat instituut, maar dit is niet handig. Je moet gewoon alle schijn vermijden', stelde bijvoorbeeld Daniëlle Koster van het CDA.



Verzoek ingediend

Daarom gingen stemmen op om de Onderzoeksraad voor Veiligheid het onderzoek te laten uitvoeren. Iets waarvoor ook de oud-voorzitter van die organisatie Pieter van Vollenhoven pleitte. Daar sloot ook later de grootste coalitiepartij Groep de Mos zich bij aan. De Haagse PVV diende maandag een verzoek in bij de OvV om de gebeurtenissen in Scheveningen te onderzoeken.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een zelfstandig bestuursorgaan en opereert onafhankelijk van de Nederlandse overheid en andere partijen. Volgens een woordvoerder van de OvV kunnen ministers, commissarissen van de koning en burgemeesters een formeel verzoek voor een onderzoek indienen, maar beslist de raad zelf of dat ook wordt uitgevoerd.



Zelf initiatief

Daarnaast kan de OvV ook zelf het initiatief nemen voor een onderzoek. In verreweg de meeste gevallen is dat laatste aan de hand. Als de Onderzoeksraad voor Veiligheid een beslissing neemt om een onderzoek uit te voeren, wordt dat niet direct bekend, maar pas over twee of drie weken.